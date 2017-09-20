Веллитон: скучаю по Карпину, обиды на него не держу

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, пребывающий сейчас в статусе свободного агента, подчеркнул, что не держит обиды на бывшего наставника красно-белых Валерия Карпина, который открыто говорил, что бразилец позволял себе выпивать спиртное и не работал на тренировках в полную силу.
«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.