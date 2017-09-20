Рафинья начал думать о смене клубной прописки

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья начал задумываться о смене клубной прописки. Футболист стремится к соответствующей игровой практике и не уверен, что он её получит в немецком гранде.
«Перед стартом этого сезона у меня были предложения из Англии и Испании. Руководство и тренерский штаб «Баварии» знают об этом, но всегда могут положиться на меня. «Бавария» имеет место в моём сердце, и я всегда выкладываюсь на все сто процентов. Поэтому думаю, что в клубе понимают, что я очень хочу играть. Однако я должен думать и о своём будущем», — цитирует Рафинью Sport Bild.
«Бавария» не намерена продавать Рафинью «Челси»