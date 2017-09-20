Почеттино: Деле Алли — ключевой игрок «Тоттенхэма», я счастлив работать с ним

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высоко оценил вклад молодого полузащитника Деле Алли в победу над «Барнсли» в третьем раунде Кубка английской лиги. Гол 21-летнего футболиста в середине второго тайма стал единственным в противостоянии на «Уэмбли».
«Для меня Деле Алли — топ-футболист, это ключевой игрок нашей команды. Забив гол, он здорово нам помог.
Я счастлив работать с ним. Безусловно, каждый может играть лучше, но сейчас он проходит тот период, когда нужно найти необходимый баланс. Я очень рад его выступлению, он старался и забил гол», — цитирует специалиста Daily Mail.
«Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги