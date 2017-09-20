Паулиньо: тем, кто сомневался во мне, нечего было доказывать

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо отметил, что не обращал внимания на мнения тех, кто сомневался в целесообразности его перехода в стан каталонского клуба. Футболиста сборной Бразилии испанский гранд приобрёл у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», заплатив за него € 40 млн.
«Тем, кто сомневался во мне, нечего было доказывать. А вот партнёрам по команде и клубу должен был доказать свою востребованность. Лучший для этого метод – показывать на поле соответствующую игру, забивать и выигрывать матчи. Важнее моих голов победы команды, однако должен признать, что забитые в ворота соперников мячи облегчают адаптацию к команде», — цитирует Паулиньо Mundo Deportivo.
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