Дани Алвес: Паулиньо обойдётся «Барселоне» дёшево

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета «ПСЖ», считает, что каталонский клуб угадал, приобретя полузащитника сборной Бразилии Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». За футболиста китайцы получили € 40 млн.
«Паулиньо обойдётся «Барселоне» дёшево», — написал Алвес на своей странице в «Инстаграме».
Алвес написал это после матча 5-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эйбаром». Играя на своём поле, сине-гранатовые разгромили соперника со счётом 6:1. Сам Паулиньо стал автором гола и результативной передачи.
Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» € 7,5 млн вместо «Барселоны»