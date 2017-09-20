Веллитон: был счастлив, когда «Спартак» выиграл РФПЛ

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, пребывающий сейчас в статусе свободного агента, рассказал, продолжает ли следить за красно-белыми.
«Конечно, я продолжаю следить за „Спартаком“. Смотрю матчи по телевизору. В Турции показывают РФПЛ. Правда, на турецком языке. Педро Роша очень пригодится команде. Точно знаю, потому что слежу и за бразильской лигой. Поддерживаю связь с Джано, Ребровым… После побед «Спартака» поздравляю Ананидзе в „Инстаграме“ в личных сообщениях. Был счастлив, когда команда выиграла чемпионат России. Я болею за «Спартак» в РФПЛ, поскольку только за эту команду выступал в России», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.