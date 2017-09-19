Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, который летом покинул «Кайсериспор» и до сих пор пребывает в статусе свободного агента, рассказал, насколько реально его возвращение в РФПЛ.
«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Я проходил медицинские тесты в „Ренне“. Возможно, это наиболее вероятный вариант для меня. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. «Кайсериспор» не платил мне зарплату три месяца, и это не первый случай, так что этого достаточно, чтобы я мог расторгнуть контракт. «Кайсери» действительно рассчитывает получить от меня 2 млн евро, потому что из ФИФА ещё не пришли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в «Кайсери» после всего, что случилось, после того как президент клуба усложнял моё выступление за команду.
В принципе, моё возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в «Локомотив» этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблён в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы перешёл в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.