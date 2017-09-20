«Челси» подозревают в нарушении правил по трансферам юных футболистов

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет проводит расследование в отношении «Челси» по поводу возможных нарушений правил, которые регулируют трансферы юных футболистов.
Первый раз проверка проводилась в 2007 году, когда в клуб перешёл Гаэль Какута из «Ланса». Через два года синие получили трансферный запрет, который позже был отменён. В прошлом году ФИФА расследовала переход в стан лондонского клуба Бертрана Траоре.
Как сообщает The Telegraph, сейчас ФИФА снова ведёт расследование в отношении «Челси», однако в настоящее время неизвестно, что стало для этого поводом. При этом в стане клуба отрицают любые нарушения и уверены, что проверка не найдёт отклонений от правил.
«МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам