175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам

19 сентября 2017, вторник. 19:25 Футбол

Комиссия по вопросам равенства и прав человека Великобритании (EHRC) обвинила многие клубы АПЛ, в частности «Челси» и «Манчестер Юнайтед», в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам.

Как сообщает The Telegraph, власти установили, что стадионы почти половины клубов Премьер-лиги не соответствуют рекомендациям по расположению на аренах болельщиков-инвалидов. Более двух лет назад клубы лиги выступили с совместным заявлением о том, что все проблемы будут исправлены к августу 2017 года, однако EHRC осталась недовольна пассивными действиями в данном вопросе таких клубов, как «МЮ», «Челси», «Уотфорд», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут» и «Кристал Палас». Все они могут столкнуться с юридическими последствиями.

«МЮ» попросил запретить фанатам петь песню о Лукаку, посчитав её расистской
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Уотфорд ФК Эвертон Челси Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
19:33 Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром
19:25 «МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам
19:22 Юрченко: 18-е место «Тюмени» в ФНЛ — это не показатель
19:07 «СКА-Хабаровск» спросил у болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба
19:01 Трезеге: в лице Мостового и Карпина проявилась футбольная сила России
18:55 «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч с «Кубанью»
18:51 Конте: Кенеди совершил ошибку в Китае, но он осознал её и готов играть
18:46 Девочка, над которой пошутил Дзюба, получила его футболку
18:43 10-й выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
18:39 ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков
18:30 Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
18:23 Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ
18:07 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» продлил контракт с лучшим бомбардиром
18:06 Озил пропустит матч Кубка лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс»
17:54 Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»
17:53 Шевченко: опыт Воронина поможет сборной Украины, он хорошо знает немецкий футбол
17:45 Соу: у фанатов ЦСКА и «Динамо» мирные отношения, но на поле друзей не бывает
17:44 Журналистам, освещающим ЧМ-2018, предложили дать право бесплатного проезда
17:41 Курские игроки КВН представили видеопревью матча «Авангард» — ЦСКА
17:32 Защитник «Ювентуса» Де Шильо выбыл из строя на 3-4 недели
17:31 Азар готов впервые в сезоне выйти в стартовом составе «Челси»
17:20 Дюгарри: Неймар — отличный игрок, но он не босс «ПСЖ»
17:01 Зидан подтвердил, что подпишет новый контракт с «Реалом»
17:00 «Барселона» – «Эйбар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
16:46 В «Боруссии» опровергли информацию, что лишились € 10 млн из-за травмы Дембеле
16:45 Дзюба — Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы — мой любимый тренер!
16:19 «Шальке» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
16:09 Спортдиректор «Тракая»: горжусь, что удалось завершить трансфер Билялетдинова
16:03 Экс-защитнику «Ювентуса» Зебина грозит 1,5 года лишения свободы
16:00 Гендиректор «Тосно»: Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку»
15:45 «Краснодар» покажет матч Кубка России с «Томью» в прямом эфире
15:44 Гендиректор «Тосно»: даже при счёте 0:2 был уверен, что не проиграем «Спартаку»
15:41 «Кёльн» отказался от желания оспорить результат матча с «Боруссией» (Д)
15:32 Контракт Эмери будет продлён, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов
15:30 Зидан – о конфликте Неймара и Кавани: в «Реале» знают, кто исполняет стандарты
15:19 ЦСКА объявил, что продал все билеты на матчи с «МЮ», «Базелем» и «Бенфикой»
15:15 Видео. Роналдиньо забил в Индии в футзальном матче
15:13 Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован
15:06 Родители юного фаната «Ювентуса» пошутили, подарив ему майку «Интера»
14:59 Дембеле, Доннарумма и Мбаппе — в числе 25 претендентов на награду Golden Boy
14:51 «Тракай» объявил о переходе Д. Билялетдинова
14:41 «Амкар» в Москве готовится к выездному матчу Кубка России с «Факелом»
14:38 Промес вошёл в расширенный состав сборной Нидерландов на матчи отбора ЧМ-2018
14:22 Щенсны займёт место Буффона в воротах «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»
14:11 Хавбек ЦСКА Миланов не вызван в сборную Болгарии на матчи квалификации ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент