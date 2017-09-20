Надсон: в «Локомотиве» опасны все, но «Крылья» в состоянии выиграть у них

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом».
«В „Локомотиве“ опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран. В „Локомотиве“ хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан. Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем всё для этого. Две игры „Локомотив“ не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть», — цитирует Надсона пресс-служба клуба со ссылкой на радио «Крылья Губернии».
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