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Надсон: в «Локомотиве» опасны все, но «Крылья» в состоянии выиграть у них

20 сентября 2017, среда. 10:00 Футбол

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом».

«В „Локомотиве“ опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран. В „Локомотиве“ хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан. Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем всё для этого. Две игры „Локомотив“ не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть», — цитирует Надсона пресс-служба клуба со ссылкой на радио «Крылья Губернии».

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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