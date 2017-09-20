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Груич: «Ливерпуль» может обыграть «Лестер» в субботу, не нужно опускать голову

20 сентября 2017, среда. 12:45 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич прокомментировал поражение от «Лестер Сити» (0:2) в матче 3-го раунда Кубка лиги, а также поделился ожиданиями от игры 6-го тура АПЛ. 23 сентября мерсисайдцы вновь встретятся с «Лестером».

«Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, создали много моментов, но не забили и поплатились за это. Нужно было пытаться сделать то же самое после перерыва, но «Лестер» забил хороший гол.

Мы не должны опускать голову. Нужно сосредоточиться на субботе. Та же самая команда, но уже чемпионат. Нужно сосредоточиться на других трофеях. Если мы сыграем так, как в первом тайме, реализуем моменты, то сможем выиграть», — цитирует Груича пресс-служба «Ливерпуля».

«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Ливерпуль
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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