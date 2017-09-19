175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги

19 сентября 2017, вторник. 23:42 Футбол

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» на своём поле обыграл со счётом 2:0 «Ливерпуль», являющийся соперником «Спартака» по групповом этапу Лиги чемпионов. На 65-й минуте «лисы» вышли вперёд благодаря голу вышедшего на замену Синдзи Окадзаки, а Ислам Слимани на 78-й минуте установил окончательный счёт.

Завершил выступление в Кубке лиги «Сток Сити», уступивший в гостях со счётом 0:2 «Бристоль Сити».

В следующий раунд вышел «Вест Хэм Юнайтед», который дома благодаря голам Анджело Огбонны, Диафра Сахо и Артура Масуаку разгромил «Болтон Уондерерс» (3:0).

Что касается остальных матчей, «Норвич Сити» обыграл «Брентфорд» (3:1), «Кристал Пэлас» выиграл у «Хаддерсфилд Таун» (1:0), а «Мидлсбро» победил «Астон Виллу» (2:0).

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
19 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 – Окадзаки – 65, 2:0 – Слимани – 78
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
19 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
2 : 0
Сток Сити
Сток-он-Трент
1:0 – Дьедиу – 50, 2:0 – Тейлор – 60
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
19 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
3 : 0
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 – Огбонна – 4, 2:0 – Сахо – 31, 3:0 – Масуаку – 90+4
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
19 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Брентфорд
Лондон
1 : 3
Норвич Сити
Норидж
0:1 – Вранчич – 10 (пен), 0:2 – Вранчич – 51, 0:3 – Мёрфи – 68, 1:3 – Кларк – 90+1
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
19 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Сако – 13
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
19 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
0 : 2
Мидлсбро
Мидлсбро
0:1 – Бэмфорд – 58 (пен), 0:2 – Бэмфорд – 67
Удаления: Элфик, 58 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Астон Вилла Болтон Уондерерс Брентфорд Бристоль Сити Вест Хэм Юнайтед Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Мидлсбро Норвич Сити Сток Сити ФК Спартак Хаддерсфилд Таун
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
23:53 «Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги
23:43 «Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей»
23:42 «Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
23:38 Игроки «Барселоны» вышли на матч с «Эйбаром» в футболках в поддержку Дембеле
23:22 Дебютный гол Хамеса Родригеса помог «Баварии» разгромить «Шальке»
23:15 Спортивный директор «Динамо» СПб: нам нечего бояться в матче с «Зенитом»
23:02 Женская сборная России со счётом 0:6 проиграла англичанкам
22:48 «Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик
22:29 «Тракай» сыграл вничью в дебютном матче Д. Билялетдинова
22:18 УЕФА может исключить Брюссель из числа городов — хозяев Евро-2020
22:10 Аузилио: предложение от «МЮ» по Перишичу было, но «Интер» убедил его остаться
22:01 Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»
21:30 Будогосский: пока преждевременно ставить вопрос о работе женщин-судей в ФНЛ
21:27 Дубль Раффаэла принёс «Боруссии» М победу над «Штутгартом»
21:21 Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»
21:06 «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются самым молодым автором дубля в Серии А
21:04 Будогосский — о камерах на линии ворот: думаю, мы с Прядкиным найдём консенсус
20:44 Будогосский: наши судьи проходили медосмотр — очки им не нужны
20:40 «Лестер» запретил троим болельщикам посещать стадион за гомофобские кричалки
20:38 Будогосский: в эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил
20:37 Мбаппе — о том, хочет ли он бить пенальти в «ПСЖ»: нет, это создаёт проблемы
20:31 Будогосский: Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче «Тосно» – «Спартак»
20:14 Сельдяков: падение Промеса в штрафной «Тосно» — явная симуляция, он рисовал
20:13 Юрченко: рады, что после матча со «Спартаком» у «Тосно» прибавилось болельщиков
19:50 «Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей
19:46 Итальянский сенатор хочет урегулировать северокорейский кризис с помощью Дибалы
19:33 Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром
19:25 «МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам
19:22 Юрченко: 18-е место «Тюмени» в ФНЛ — это не показатель
19:07 «СКА-Хабаровск» спросил у болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба
19:01 Трезеге: в лице Мостового и Карпина проявилась футбольная сила России
18:55 «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч с «Кубанью»
18:51 Конте: Кенеди совершил ошибку в Китае, но он осознал её и готов играть
18:46 Девочка, над которой пошутил Дзюба, получила его футболку
18:43 10-й выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
18:39 ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков
18:30 Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
18:23 Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ
18:07 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» продлил контракт с лучшим бомбардиром
18:06 Озил пропустит матч Кубка лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс»
17:54 Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»
17:53 Шевченко: опыт Воронина поможет сборной Украины, он хорошо знает немецкий футбол
17:45 Соу: у фанатов ЦСКА и «Динамо» мирные отношения, но на поле друзей не бывает
17:44 Журналистам, освещающим ЧМ-2018, предложили дать право бесплатного проезда
17:41 Курские игроки КВН представили видеопревью матча «Авангард» — ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент