Кузьмин из-за травмы не смог доиграть матч с «Оренбургом»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин не смог доиграть матч 1/16 финала Кубка России с «Оренбургом» из-за травмы. Футболист появился на поле в основном составе, но на 52-й минуте был заменён.
В одном из эпизодов Кузьмин и защитник «Оренбурга» Дмитрий Андреев столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. В результате полученного повреждения игрок «Рубина» продолжить игру не смог и был заменён на Морица Бауэра.
Матч «Оренбург» — «Рубин» проходит в эти минуты. Казанцы ведут в счёте (1:0) благодаря голу Егора Сорокина.
Джанаев дебютирует за «Рубин» в матче Кубка России с «Оренбургом»