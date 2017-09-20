«Динамо» объявило стартовый состав на матч Кубка России со «Спартаком-Нальчик»

«Динамо» объявило стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с клубом «Спартак-Нальчик». Игра состоится в Нальчике на стадионе «Спартак».
«Динамо»: Лещук, Цаллагов, Калугин, Шуньич, Морозов, Катрич, Зотов, Сапета (к), Ташаев, Вандерсон, Луценко.
Запасные: Нарубин, Козлов, Хольмен, Терехов, Тиам, Самба Соу, Соснин, Темников, Обольский.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России «Спартак-Нальчик» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.