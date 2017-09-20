Ари и другие спортсмены встретились с онкологически больными детьми

В центре реабилитации больных раком детей прошёл спортивный праздник. В нём приняли участие футболисты «Локомотива» Ари и Дзамболат Цаллагов, синхронистки Гелена Топилина и Алла Шишкина, фигуристка Мария Бутырская, легкоатлетка Ольга Муллина, теннисистка Екатерина Бычкова, тренер футбольной академии «Динамо» Дмитрий Половинчук, регбистки Дарья Шестакова и Мария Кукина, волейболисты Дик Кой и Наталья Михальченкова, гандболистки Мария Гукина и Дарья Шестакова, гимнастки Седо Тутхалян, Елена Замолодчикова и Ольга Капранова, пловчиха Станислава Комарова, киберспортсмен Константин «Stavr» Гирин и пинг-понгист Максим Шмырёв.
Праздник проходил при поддержке фонда «Футболка дарит жизнь». Спортсмены и дети поучаствовали в интеллектуальных и подвижных играх. В конце мероприятия ребятам были вручены подарки, также для них состоялась автограф-сессия. Спортсмены поблагодарили детей и организаторов за праздник. По словам Ари, организующего в Бразилии ежегодную акции «Рождество без голода» и «День детей», такие мероприятия наполняют его счастьем и позитивом.
Также Ари объяснил, почему пришёл на мероприятие с дочерью.
«Спросил у дочки, может ли она мне помочь. Она ответила, что хочет. Хочу, чтобы она с младых ногтей училась помогать близким", — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.