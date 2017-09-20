«Анжи» 21 сентября откроет филиал академии в Дербенте

21 сентября в городе Дербенте начнёт работу новый филиал футбольной школы «Анжи». Филиал станет пятым в системе академии клуба и будет функционировать при стадионе «Юность» города Дербента.
«Торжественная церемония открытия филиала пройдёт на стадионе «Юность» и начнётся в 14:00. В ближайшее время после открытия филиала пройдёт отбор в команды 2008-2011 годов рождения.
В академии на данный момент работает четыре филиала в Дагестане. Уже открыты филиалы клубной академии в Кизилюрте, Магарамкенте, Кумторкалинском районе и на базе Аграрного университета. В каждом из них созданы группы юных футболистов в возрасте от 7 до 11 лет, что позволяет детям заниматься в любимом клубе недалеко от своего дома и под руководством квалифицированных тренеров.
Лучшие игроки филиала получат шанс пополнить ряды академии, а ваши команды будут играть в турнирах, организованных ФК «Анжи», — информирует сайт клуба.