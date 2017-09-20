Невилл: Погба — огромная потеря для «МЮ», команде нужна его смелость

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил, что полузащитник Поль Погба, получивший травму, станет заметной потерей для манкунианцев.
«Погба — огромная потеря для „МЮ“. Погба всегда хочет мяч и всегда верит в себя, а ведь каждая команда нуждается в смелых исполнителях. Даже если у него что-то не вышло, он попробует снова.
За последние 12 месяцев он оправдал часть заплаченных за него денег и сильно прибавил. Он, вероятно, признает, что в прошлом сезоне играл ниже своих стандартов, но этот чемпионат Поль начал блестяще. Впрочем, „МЮ“ так или иначе придётся учиться играть без лидеров, ведь сезон долгий, и травмы неизбежны», — цитирует Невилла Sky Sports.
Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца