Тренер «Луча»: и у основного состава «Анжи» также были бы большие проблемы

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк поделился впечатлениями от победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с «Анжи» (2:0).
«Хочу поблагодарить команду за то, что она выполнила задание. У меня была уверенность в том, что нам по силам пройти „Анжи“. Я готовил команду к победе, и нет разницы, с кем играть — с основой „Анжи“ или с дублем. Наши игроки показали характер и хороший футбол. Они до конца боролись, играли очень умно, и жаль, что не забили ещё больше.
То, что у них вышел не основной состав, — это не наша проблема. Но мы им вообще ничего не позволяли сделать. Считаю, что и у основного состава «Анжи» сегодня также были бы большие проблемы", — сказал тренер на пресс-конференции.
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