«Монако» продлил контракты с Субашичем и Раджи

«Монако» продлил контракты с двумя игроками первой команды, информирует пресс-служба монегасков.
33-летний защитник Андреа Раджи подписал контракт, рассчитанный до лета 2019 года. 32-летний голкипер Даниэль Субашич заключил соглашение, которое истечёт летом 2020 года.
«Монако» набрал 15 очков в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 и после шести туров занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата. Действующие чемпионы Франции отстают только от «ПСЖ», на счету которого шесть побед и 18 очков.