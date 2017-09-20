Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»

В вынесенном матче 30-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» принимал на своём поле «Ордабасы». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Жерар Гоу, а ещё по голу на свой счёт записали Магомед Парагульгов, Чума Анене и Андрей Аршавин. Российский нападающий, который провёл на поле 85 минут, также записал в свой актив две голевые передачи. В составе «Ордабасы» отличился Азат Нургалиев.
С 85-й минуты «Кайрат» играл вдесятером после красной карточки Александра Соколенко.
«Кайрат» (65 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, клуб «Ордабасы» (49) находится на третьей строчке.
Посмотреть гол Андрея Аршавина можно на странице «Кайрата» «Вконтакте».
Чемпионат Казахстана, 30-й тур
«Кайрат» — «Ордабасы» — 5:1 (1:0)
Голы: Гоу, 7 (1:0); Нургалиев, 48 (1:1); Гоу, 55 (2:1); Аршавин, 64 (3:1); Парагульгов, 67 (4:1); Анене, 90+3 (5:1).
Удаление: Соколенко, 85 («Кайрат»).