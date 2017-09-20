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«Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова

20 сентября 2017, среда. 19:51 Футбол

«Ростов» выиграл у «Волгаря» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 22-й минуте Александр Зуев открыл счёт. В дебюте второго тайма Александр Бухаров удвоил преимущество жёлто-синих.

«Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с победителем матча «Факел» — «Амкар», который состоится 21 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. «Волгарь» завершил выступление в текущем розыгрыше турнира.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Зуев – 22, 0:2 – Бухаров – 48
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Волгарь ФК Ростов Александр Бухаров Александр Зуев
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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