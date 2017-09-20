«Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова

«Ростов» выиграл у «Волгаря» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 22-й минуте Александр Зуев открыл счёт. В дебюте второго тайма Александр Бухаров удвоил преимущество жёлто-синих.
«Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с победителем матча «Факел» — «Амкар», который состоится 21 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. «Волгарь» завершил выступление в текущем розыгрыше турнира.