Каррера: конечно в «Спартаке» ставят цель победить в Кубке России!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» в матче 1/16 финала Кубка России и рассказал про изучение русского языка. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами из низшего дивизиона. „Кубань“ играла организованно, это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя.
Я старался поддерживать концентрацию игроков на высоком уровне. Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем. Самое главное — создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.
Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне даётся. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском. Конечно мы ставим цель победить в Кубке России! У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.