«Тюмень» — «Тосно» — 1:2. Видеообзор матча

«Тосно» выиграл у «Тюмени» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 34-й минуте Максим Палиенко открыл счёт. Четыре минуты спустя он оформил дубль, удвоив преимущество «Тосно». В дебюте второго тайма Данил Карпов отыграл один мяч.
«Тосно» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Томью», которая победила «Краснодар» со счётом 2:1. «Тюмень» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.
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