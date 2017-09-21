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«Алавес» стартовал в чемпионате Испании с пяти поражений подряд

21 сентября 2017, четверг. 00:03 Футбол

«Депортиво» выиграл у «Алавеса» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Алавес» потерпел пятое поражение на старте чемпионата Испании. Единственный гол на исходе первого тайма забил Луизинью, результативной передачей отметился Флорин Андоне.

«Депортиво» с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес», который до сих пор не набрал ни одного балла, находится на 19-й строчке.

Испания - Примера. 5-й тур
20 сентября 2017, среда. 22:00 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 – Луизинью – 45+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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