«Алавес» стартовал в чемпионате Испании с пяти поражений подряд

«Депортиво» выиграл у «Алавеса» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Алавес» потерпел пятое поражение на старте чемпионата Испании. Единственный гол на исходе первого тайма забил Луизинью, результативной передачей отметился Флорин Андоне.
«Депортиво» с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес», который до сих пор не набрал ни одного балла, находится на 19-й строчке.