«Бенфика» не смогла обыграть «Брагу» в Кубке лиги

«Бенфика» и «Брага» сыграли вничью в рамках группового этапа Кубка лиги. Встреча состоялась 20 сентября на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1.
Счёт был открыт на 11-й минуте — отличился нападающий «орлов» Рауль Хименес. До 68-й минуте «Бенфике» давалось удерживать минимальное преимущество, однако затем Рикарду Феррейра с передачи Жефферсона восстановил равенство. Наставник лиссабонцев Руй Витория бросил в бой Жонаса и Пицци, но вырвал победу хозяева не смогли.
Отметим, что в группе А, помимо «Бенфики» и «Браги», выступают также «Портимоненсе» и «Виктория Сетубал».
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