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«Кубань» — «Спартак» — 0:2. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

21 сентября 2017, четверг. 04:13 Футбол

«Спартак» выиграл у «Кубани» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе первого тайма Джано Ананидзе нашёл в штрафной Квинси Промеса, тот качнул защитника и пробил точно в дальний угол.

В дебюте второго тайма спартаковцы совершили перехват на своей половине поля, Джано тут же сделал длинную передачу вперёд, Промес на скорости ворвался в штрафную и аккуратно перебросил мяч через голкипера.

Видеообзор матча «Кубань»- «Спартак» можно посмотреть на «Чемпионате».

Гогниев: «Спартак» показал свой уровень в матче с «Кубанью»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубань ФК Спартак
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