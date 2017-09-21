Мексиканские клубы объединились, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

Мексиканские футбольные клубы объединились, чтобы помочь людям, пострадавшим от землетрясения в Мексике. Трагедия произошла 19 сентября. По последним данным, жертвами землетрясения стали 224 человека.
Сразу несколько клубов, среди которых «Атлас», «Веракрус», «Некакса», «Монтеррей», «Пачука», «Чивас», «УАНЛ Тигрес», «Унам Пумас» и «Леон», на своих официальных страницах в «Твиттере» призвали всех, кто желает помочь, приносить продукты, вещи и всё необходимое на стадионы, которые превратились в центры сбора помощи.
В результате землетрясения в Мексике погиб 8-летний футболист «Америки»