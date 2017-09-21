В результате землетрясения в Мексике погиб 8-летний футболист «Америки»

Юный футболист мексиканской «Америки» Рауль Алексис Варгас Масиас погиб в результате сильного землетрясения, которое случилось 19 сентября, сообщается на странице клуба в «Твиттере». 8-летний Рауль был в числе 22 детей, погибших в одной из школ.
В Мексике произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в 12 километрах к юго-востоку от населённого пункта Ахочьяпан. По последним данным, жертвами землетрясения стали 224 человека.
Матчи Кубка Мексики перенесены из-за сильного землетрясения