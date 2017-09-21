«Томь» — «Краснодар» — 2:1. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

«Томь» выиграла у «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Все три гола зрители увидели уже в первом тайме. На 24-й минуте Павел Деобальд вывел «Томь» вперёд, но спустя семь минут арбитр Игорь Федотов назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Павел Мамаев (1:1). И всё же до перерыва «Томь» снова забила. На 45-й минуте отличился Александр Соболев – 2:1.
В 1/8 финала «Томь» сыграет с «Тосно». Матч состоится 25 октября.
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