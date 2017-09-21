175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Томь» — «Краснодар» — 2:1. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

21 сентября 2017, четверг. 11:02 Футбол

«Томь» выиграла у «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все три гола зрители увидели уже в первом тайме. На 24-й минуте Павел Деобальд вывел «Томь» вперёд, но спустя семь минут арбитр Игорь Федотов назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Павел Мамаев (1:1). И всё же до перерыва «Томь» снова забила. На 45-й минуте отличился Александр Соболев – 2:1.

В 1/8 финала «Томь» сыграет с «Тосно». Матч состоится 25 октября.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальном канале «Краснодара» в YouTube.

Источник: Официальный канал ФК "Краснодар" в YouTube Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Краснодар
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
12:04 На матче «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» ожидается до 35 тыс. зрителей
11:55 Маротта: если Дибала захочет уйти из «Ювентуса», мы не сможем его удержать
11:42 Для вотума недоверия главе «Барселоны» Бартомеу собрано более 10 тыс. подписей
11:40 Защитник «Милана» Абате признался, что подумывал о завершении карьеры
11:37 Рамос: не удивлён, что арбитры не дают пенальти «Реалу», но дают «Барселоне»
11:12 Монтелла: старт сезона получился положительным, но «Милан» станет ещё сильнее
11:07 Колосков: Лига наций – это возможность заработать национальным сборным и клубам
11:02 «Томь» — «Краснодар» — 2:1. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
10:40 Защитник «Атлетика» Альварес, победивший рак, готов приступить к тренировкам
10:38 Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не договорился с Джаном о новом контракте
10:36 Трошечкин: практически все команды РФПЛ испытали проблемы в Кубке России
10:33 Полузащитник «Авангарда» Альшин: прошли хорошую команду, ЦСКА есть ЦСКА
10:30 Орлов: Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной
10:28 Фатуллаев: «Ахмат» опасен при стандартах, но «Енисей» будет играть на победу
10:17 Симеоне: надеюсь, «Атлетико» сыграет в финале Лиги чемпионов на своей арене
10:12 «Реал», скорее всего, не сможет рассчитывать на Марсело в матче с «Алавесом»
10:06 Орлов: надо, чтобы молодые игроки не уезжали из Санкт-Петербурга
10:02 Защитник «Карпат» Федецкий после матча получил удар по лицу от болельщика
09:57 Гвардиола: не думаю, что Гюндоган получил серьёзную травму
09:50 Бенедетто: если кто-то говорит плохо о Месси, я даже не отвечаю ему
09:40 Мексиканские клубы объединились, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения
09:38 Экс-наставник «Тоттенхэма» Шервуд считает, что Кейн может покинуть «шпор»
09:35 Неизвестные напали на главного тренера загребского «Динамо»
09:30 Орлов: петербургское «Динамо» может наказать «Зенит» за любое пижонство
09:27 УЕФА окончательно утвердил формат Лиги наций
08:50 Моуринью: возможно, английский футбол станет лучше без Кубка английской лиги
08:47 Ракитич: если тебе не нравится игра «Барселоны», значит, не нравится и футбол
08:21 Симеоне: Гризманн в матче с «Атлетиком» показал свою лучшую игру в этом сезоне
08:12 Бубнов: игроки ближайшего резерва ЦСКА будто отбывали повинность в Курске
08:11 «Бавария» нацелилась на полузащитника «Лацио» Милинкович-Савича
08:10 Матьё: думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за того, что был в тени Месси
08:09 Наставник сборной Аргентины Сампаоли встретился с Месси и Маскерано
07:51 Венгер: удивлён уровнем игры, который продемонстрировал «Донкастер»
07:17 Наставник «Вольфсбурга» верит в успешный результат в матче с «Баварией»
07:10 Конте: молодые футболисты «Челси» оправдали доверие
07:00 Усман Дембеле обещает вернуться в строй через два месяца
06:48 Фогтс раскритиковал немецкие команды и УЕФА из-за Лиги Европы
06:42 Зидан опроверг предположение о сложном психологическом состоянии Роналду
06:28 «Барселона» нацелилась на Горецку
06:26 Облак: пенальти — это всегда лотерея
06:26 Сетьен: победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» очень престижна
06:11 Гол Барриоса вывел «Гремио» в полуфинал Кубка Либертадорес
05:39 «Севилья» — «Лас-Пальмас» — 1:0. Видеообзор матча
05:15 Калитвинцев: за преимущество победы не дают
04:55 Наставника женской сборной Англии уволили после разгромной победы над Россией
Все новости RSS
Партнерский контент