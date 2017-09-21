Р. Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назначен советником на общественных началах председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского. Об этом говорится на официальном сайте общества.
36-летний Роман Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года, после истечения контракта с московским ЦСКА. Позже Широков занял пост советника министра физической культуры и спорта Московской области, а 22 ноября назначен арбитром палаты по разрешению споров Российского футбольного союза.
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