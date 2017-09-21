Экс-игрок сборной России Смертин стал и.о. исполнительного директора «Динамо» М

Бывший полузащитник и капитан сборной России Алексей Смертин стал и.о. исполнительного директора московского «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе столичного клуба. На этом посту Смертин сменил Евгения Кречетова. Напомним, что в феврале этого года Алексей Смерин был назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом.
Будучи футболистом, 42-летний Смертин выступал за московское «Динамо». Также в карьере Алексея Смертина были такие команды, как барнаульское «Динамо», «Кузбасс-УОР», «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», «Фулхэм».
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