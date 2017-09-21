Бензема намерен завершить карьеру в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема, который подписал новый четырёхлетний контракт, заявил о желании выступать за мадридский клуб до конца карьеры. Соглашение 29-летнего французского форварда со «сливочными» рассчитано до лета 2021 года.
«Реал» был для меня как семья в самые трудные моменты карьеры. Здесь меня поддерживали в спортивных и неспортивных вопросах. Я чувствую, что меня любят в «Реале», мне нравится футбол «Реала», и, конечно же, я хочу завершить карьеру здесь. Нет другого такого клуба, как «Реал». Это будет мой последний клуб», – приводит слова Бензема интернет-издание Goal.
Бензема официально продлил контракт с «Реалом»