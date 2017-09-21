Бензема официально продлил контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема официально продлил контракт со своим нынешним клубом. Произошло это на специально организованной пресс-конференции в присутствие президента мадридцев Флорентино Переса.
Карим Бензема, чей контракт истекал летом 2019 года, подписал новый договор, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что в год 29-летний футболист будет зарабатывать € 7,5 млн.
Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона». На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.
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