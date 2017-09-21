Гвардиола: не думаю, что Гюндоган получил серьёзную травму

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал повреждение полузащитника Илкая Гюндогана, который в матче 3-го раунда Кубка лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1) на 59-й минуте получил травму и был заменён.
«Для него это был неприятный момент, но я думаю, что Илкай будет в порядке. У него небольшая проблема с коленом, но не так, как раньше, и я не думаю, что это будет что-то серьёзное», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
Для 26-летнего немца, который ранее из-за разрыва крестообразных связок пропустил девять месяцев, это была всего вторая игра в текущем сезоне за «МС». В прессе появилась информация, что Гюндоган пропустит около месяца.
Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги