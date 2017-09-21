Поддубский: «СКА-Хабаровск» в матче с «Араратом» проявил характер

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский выступил на пресс-конференции после гостевой победы над московским «Араратом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.
«По первому тайму имели моменты, но не реализовали. Во втором тайме пропустили обидный гол, но проявили характер и вырвали победу. Сказался класс команды.
Мы не ставили перед собой задачу вылететь, как другие команды из РФПЛ. Хотели победить и сделали это.
Cмотрели за «Араратом». Скажу так: с Премьер-Лигой это несравнимо», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.
«СКА-Хабаровск» обыграл «Арарат» и вышел в 1/8 финала Кубка России