«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев был заменён во втором тайме

На стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в рамках 5-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Эспаньол».
Победителя соперники выявить не сумели, а зрители не увидели забитых мячей.
У «Вильярреала» с первых минут на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев. На 61-й минуте 26-летний хавбек был заменён.
В таблице испанского чемпионата «Вильярреал», сыгравший вничью впервые в текущем первенстве, занимает восьмое место, набрав семь очков.
«Эспаньол» с пятью очками располагается на 16-й строчке.