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«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев был заменён во втором тайме

21 сентября 2017, четверг. 22:50 Футбол

На стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в рамках 5-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Эспаньол».

Победителя соперники выявить не сумели, а зрители не увидели забитых мячей.

У «Вильярреала» с первых минут на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев. На 61-й минуте 26-летний хавбек был заменён.

В таблице испанского чемпионата «Вильярреал», сыгравший вничью впервые в текущем первенстве, занимает восьмое место, набрав семь очков.

«Эспаньол» с пятью очками располагается на 16-й строчке.

Испания - Примера. 5-й тур
21 сентября 2017, четверг. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
Барселона
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал Эспаньол Денис Черышев
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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