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Соловьёв: cудья в некоторых моментах помогал «Зениту»

21 сентября 2017, четверг. 23:14 Футбол

Полузащитник «Динамо СПБ» Иван Соловьёв прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2 ДВ) в 1/16 финала Кубка России.

«Как только нам выпал «Зенит», я сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Я ещё ни разу не проигрывал своему бывшему клубу. Читал статью о том, что Манчини нигде в Кубке не проигрывал. Что ж, «Динамо» его остановило. На стадионе игралось хорошо. Не ожидал, что столько болельщиков придёт. Болельщиков «Динамо» вначале слышал, потом фанаты «Зенита» стали кричать. Первый гол пропустили, потерялись чуть-чуть, потом, пока приходили в себя, нам второй забили. Судья в некоторых моментах помогал «Зениту». Анюков рукой сыграл, достаточно моментов было.

Не согласен, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ. Если команды ФНЛ выиграли — значит, есть в этом их заслуга. ЦСКА в Курск вообще вторым составом приехал, проиграли. Ничего здесь нет такого. Конечно, неправильно, что команды Премьер-Лиги приезжают вторыми составами. Если уж приезжать, то сильнейшим составом», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб ФК Зенит Иван Соловьёв Футбольное судейство
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