Точилин: не знаю, про какие судейские ошибки говорил Манчини

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин выступил на пресс-конференции после победы над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Думали о том, чтобы показать хорошую игру и что дадим достойный бой. Но в то, что будет победа, не совсем верил. Поэтому даже не знаю, что говорить. Психология где-то нас во втором тайме подвела. В какой-то момент хоть и говорили, что надо сыграть очень осторожно и что „Зенит“ будет прилагать максимум усилий, чтобы отыграться, но немного дрогнули. Но ребята молодцы, всё-таки справились. Я их просил не отходить от игры, которую они показывали в первом тайме. Понятно, что силёнки начали их покидать. Но они, повторюсь, молодцы, и победа — это полностью их заслуга. В будущем это придаст им психологический рывок, чтобы играть на протяжении всех минут каждого матча.
Я не знаю, про какие судейские ошибки говорил тренер „Зенита“ Манчини. Если брать удаление, то это чистая красная карточка — выход один на один. Пенальти — я повтор не видел, но человек выходит на ударную позицию и его сбивают. Тяжело сказать, о каких они говорят ошибках. У нас тоже есть определённые внутренние претензии к судейству, поскольку некоторые схожие решения арбитр почему-то трактовал в одну сторону», — заявил Точилин.