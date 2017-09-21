Киреенко: «Динамо СПБ» прошло «Зенит», вылетать в 1/8 уже как-то не хочется

Нападающий «Динамо СПБ» Павел Киреенко прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Смогли победить за счёт того, что в большинстве играли, отпускать такой матч нельзя было. Мы вели — 2:0, незаслуженно было бы проиграть. В концовке мы собрались и забили гол. Для меня как для воспитанника матч был особенным. Судейство было объективным? Свистели и в нашу, и в их сторону. Проблемы у судей то были, то нет. Достигли с командой исторического результата, можно сказать. Идём в ФНЛ на третьем месте, стоит задача выйти в Премьер-Лигу и там всех обыгрывать.
Что касается «СКА-Хабаровск», то это вязкая команда, с ней будет сложно играть. Думаю, они тоже хотят выиграть кубок. Мы тоже хотим выиграть. Как тут не выиграть, если мы «Зенит» прошли! Вылетать в 1/8 уже как-то не хочется», — передаёт слова Киреенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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