Ткаченко: не сомневаюсь, что Шатов вернётся в сборную

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко высказался о перспективах полузащитника «Зенита» Олега Шатова, выразив уверенность, что тот вновь выйдет на свой высокий уровень.
— Не сомневаюсь, что Шатов вернётся в сборную, — сказал Ткаченко в интервью «Спорт-экспрессу». — Олегу нужно включаться. Понимать, что тренера, который будет давать ему атмосферу любви и доверия, может и не быть. Нужны сверхусилия — и не обращать внимания на травмы, боли, кажущуюся несправедливость. Если он сможет – у него всё получится и мы все снова увидим, что Шатов – один из самых сильных игроков страны.
— Как думаете, Черчесов переступит через себя и вернёт Дзюбу в сборную?
— Если Дзюба будет играть — всё может быть. Но главное, чтобы, когда Черчесов это сделает, Дзюба опять не переступил через него.