Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, в матче 5-го тура испанской Примеры в гостях со счётом 0:3 проиграл «Леванте».
На 45-й минуте Чема вывел хозяев поля вперёд, на 75-й минуте Хосе Моралес реализовал пенальти, а в концовке окончательный результат установил Энис Барди. Гости на 88-й минуте остались вдесятером — Диего Льоренте получил вторую жёлтую карточку.
«Реал Сосьедад» потерпел второе поражение кряду в Примере и в таблице располагается на шестой строчке, имея в активе девять очков.
24 октября «Реал Сосьедад» ожидает домашняя игра с «Валенсия», а 28-го — встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
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