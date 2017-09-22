Ракитич: Неймар — один из лучших парней, которых я знаю в футболе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о переходе Неймара из каталонского клуба в «ПСЖ», пожелав удачи своему бывшему одноклубнику в Париже.
«Лично для меня это было очень тяжёлым решением, не только потому, что он один из лучших игроков. Для меня он большой человек и один из лучших парней, которых я знаю в футболе.
Он был очень важен для нашей раздевалки, мне нравилось играть с ним в одной команде, но если другая команда может его купить, и он решил покинуть «Барселону», то мы должны его уважать его выбор и пожелать удачи. Надеюсь, он сможет забить много голов и будет счастлив в Париже. А мы должны идти дальше и вместе с командой быть сильными без Неймара», — цитирует Ракитича BBC Sport.
Звёзды «ПСЖ» выясняют, кто главный. Почему не правы все
Никто в клубе не ведёт себя адекватно.