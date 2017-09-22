«Ланус» по пенальти обыграл «Сан-Лоренсо» и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Ланус» стал последним полуфиналистом Кубка Либертадорес. В ответном четвертьфинале аргентинский клуб одолел своих соотечественников из «Сан-Лоренсо» в серии пенальти.
Основное время матча завершилось со счётом 2:0 в пользу «Лануса». В первой игре победу с таким же счётом отпраздновал «Сан-Лоренсо», поэтому команда пришлось играть овертайм, а затем бить послематчевые пенальти. Решающий промах в серии пенальти допустил нападающий «Сан-Лоренсо» Николас Бланди.
В полуфинале Кубка Либертадорес «Ланус сыграет с ещё одним аргентинским клубом — »Ривер Плейт".
«Ривер Плейт» забил 8 голов «Хорхе Вильстерманну» в ¼ финала Кубка Либертадорес