Вратарь «Олимпийца»: в серии пенальти пытался запутать и раскачать игроков «Уфы»

Вратарь «Олимпийца» Артур Анисимов прокомментировал матч с «Уфой» в 1/16 финала Кубка России. Встреча завершилась победой «Олимпийца» в серии пенальти (1:1, по пенальти 4:1). Анисимов отразил один из послематчевых пенальти, а также реализовал победный удар с 11-метровой отметки.
«Это была моя первая встреча с командой Премьер-лиги. Да и Кубке России в первый раз прошёл так далеко. Крутые эмоции, что тут скажешь! Спасибо ребятам. Они сегодня убивались на поле ради этой победы. Отдали ей все силы. И ещё хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые так здорово поддерживали нас
Пропустив гол на исходе основного времени, мы перед первым овертаймом собрались в круг и сказали, что будем играть до конца, будем верить в нашу победу. Было очень тяжело. Но мы подбадривали друг друга и довели дело до серии пенальти. Я пытался запутать соперников, раскачать их. И дважды мне это удалось. Сначала игрок «Уфы» пробил выше ворот, а удар другого парня я отразил чисто интуитивно. Когда сам подошёл к «точке», то хотел пробить в правый угол, но в последний момент изменил решение и подсёк мяч, пробив по центру ворот. Можно сказать, что я прочитал своего уфимского коллегу. Рад, что мой гол оказался победным», — приводит слова Анисимова официальный сайт «Олимпийца».