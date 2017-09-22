Писарев: все спорные моменты надо смотреть по видеоповторам, это же недорого

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев выступил за введение системы видеоповторов.
В четверг «Олимпиец» принимал на своём поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, по пенальти 4:1).
«По-разному клубы Премьер-Лиги отнеслись к Кубку, но „Уфа“, как мне показалось, очень хотела пройти дальше, несмотря на ротацию состава. Сегодня мы обыграли достойного соперника, и я хочу с этим поздравить команду. Понимали свои плюсы и тоже, кстати, провели ротацию, держали в уме матч чемпионата, который будет через два дня. На мой взгляд, мы должны были выигрывать в основное время.
Я всегда выступаю за видеоповторы. Меня, в частности, интересует пенальти на Фролове. Вообще все спорные моменты надо смотреть по видеоповторам, как сейчас это делают. Ничего страшного в этом нет. Это же недорого, всё дешевле и дешевле с каждым днём. Я за это.
Почему пенальти бил Анисимов? Мы так решили по ходу матча, выбирали тех, кто готов бить. И сам Анисимов сказал: „Да, я готов“. Вот и всё. Не помню, видел ли раньше подобное исполнение пенальти от вратарей. Но он молодец, здорово забил», — заявил Писарев на послематчевой пресс-конференции.