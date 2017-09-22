Фанаты «Наполи» требуют переигровки с «Шахтёром» на фоне слухов о допинге Срны

Фанаты «Наполи» потребовали признать результат выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Шахтёром» (1:2) недействительным из-за участия в нём капитана донецкой команды Дарио Срны, сообщает Gazzetta dello sport. Такое требование итальянских болельщиков связано со слухами, которые появились вокруг хорватского игрока.
Накануне хорватское издание Jutarnji List сообщило, что одна из допинг-проб Срны, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.
Однако при этом итальянское издание отмечает, что в футболе команда не несёт коллективную ответственность за попавшегося на допинге игрока, если даже информация подтвердится.
В Хорватии сообщили, что Срна провалил допинг-тест весной нынешнего года