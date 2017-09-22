Геркус – о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: это был настоящий бой, триллер

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 1/16 финала Кубка России (2:3) от «Крыльев Советов». Самарцы добыли победу в дополнительное время. Геркус оставил сообщение на своей официальной странице в "Инстаграме".
«Сложно комментировать вчерашнюю игру. Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».
Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!» — говорится в сообщении.
Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив»