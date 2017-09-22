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Р. Нигматуллин: не думаю, что Кубок никому не нужен, это дорога в Лигу Европы

22 сентября 2017, пятница. 13:08 Футбол

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матчей 1/16 финала Кубка России, по итогам которых несколько команд Премьер-Лиги покинули турнир.

«Много удивительных результатов в Кубке России, можно найти несколько объяснений. Во-первых, это недооценка соперника. Когда играешь с командой первого дивизиона, у тебя мотивация занижена, а у соперника, наоборот, завышенная. Когда встречаются две по-разному настроенные команды, получается то, что мы увидели, когда фавориты нашего чемпионата – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА – вылетают из Кубка. Во-вторых, можно говорить, что этот турнир не нужен командам, но в это мало верится. Кубок – это титул. Какой тренер или игрок откажется от титула? Тем более он даёт право выхода в Лигу Европы, благодаря чему тот же «Локомотив» в этом сезоне там и играет.

Думаю, у «Локомотива» была высокая мотивация, просто команда Андрея Тихонова создала большие проблемы. Как и все остальные. Нельзя сказать, что кто-то выиграл случайно. То, что столько команд РФПЛ вылетело, конечно, сильно удивило. Одна-две сенсации бывают каждый год, но чтобы сразу большинство фаворитов… Но мне этот розыгрыш как раз и нравится сенсационными результатами. Так даже интереснее смотреть.

В чём секрет успеха бывших «спартаковцев» на тренерском поприще? Все они прошли через нашего легендарного тренера Олега Ивановича Романцева. Совпадение? Не думаю! Именно работа под руководством этого тренера даёт толчок для успеха», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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