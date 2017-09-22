«Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае

«Балтика» выступила с официальным заявлением после публикации в издании «Новые Колёса» по поводу поведения нападающего Сенина Себая во время выездного матча с «Крыльями Советов». Ивуариец был удалён с поля уже на 15-й минуте встречи.
«Руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков «Балтики» до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание «Новые Колеса». Форварда нашей команды Сенина Себая – одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре, – именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа. А используют эпитеты, подчёркивающие его расовое происхождение.
Это позор для всей Калининградской области – западных ворот России. Это недопустимо для региона, залитого кровью советских солдат, освобождавших Европу от эпидемии нацизма. Это оскверняет память наших дедов, воевавших за светлые идеалы равенства и свободы.
Сегодня издатели «НК», регулярно публикующие ложь, перешли грань дозволенного. Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма.
Официально заявляем – на издателей данной газетёнки будут поданы судебные иски. Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать «нет» забытому оскалу расовой нетерпимости. Нет расизму! Нет фашизму! Нет ксенофобии!» — говорится на официальном сайте «Балтики».