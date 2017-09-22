Зидан: выступление сына за «Алавес» добавляет эмоций, но «Реал» намерен выиграть

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 6-го тура Ла Лиги с «Алавесом». В составе хозяев выступает сын Зидана Энцо, который во время летнего межсезонья сменил клубную прописку, но за «Алавес» в чемпионате пока не дебютировал.
«Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным, потому что он больше не в моей команде. Да, у меня будет больше эмоций и чувств в связи с его участием, но это матч «Алавес» — «Реал», и мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Надеюсь, он не забьёт. Мы оба конкурентоспособны, и я хочу выиграть. Если мы хотим поговорить о сыне, сделаем отдельное интервью.
Я верю в то, что делаю. Если завтра у нас будут моменты, мы их обязательно реализуем. Не думаю, что мы уже проиграли чемпионат, сезон только начался. У всех бывают взлёты и падения», — цитирует Зидана Sport.es.
Матч «Алавес» — «Реал» состоится 23 сентября. Начало — в 17:15 мск.